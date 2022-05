OGGIANO (FDI): FALLISCE L’OPERAZIONE DI ROSSI DI ACQUISIRE UN CONSIGLIERE DELL’OPPOSIZIONE!

FALLISCE L’OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI UN CONSIGLIERE A SUPPORTO DELLA MAGGIORANZA…IL SINDACO ROSSI ED IL CONSIGLIERE LE GRAZIE INCOMPATIBILI ED INCONFERIBILI NEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI. UNICA SOLUZIONE: LE DIMISSIONI!

Ennesimo scivolone del sindaco Rossi in termini trasparenza e legittimità dell’agire politico ammnistrativo. Dopo aver illegittimamente nominato Dirigente dei servizi sociali del Comune di Brindisi il Segretario Generale della Provincia di Brindisi, oggetto lo stesso di un procedimento disciplinare da parte del Ministero dell’Interno, dopo aver illegittimamente indicato il componente nel Comitato di Gestione dell’AdSP del MAM, dichiarato peraltro inconferibile dall’Agenzia Nazionale Anti Corruzione, dopo avere concesso illegittimamente numerose proroghe ad appalti di servizi scaduti da molto tempo, dopo aver aumentato illegittimamente in sede di proroga di quasi 600.000 euro il valore economico di un appalto di servizi, il Sindaco Rossi pervicacemente ed in totale spregio alle norme statali, e nella fattispecie all’art. 60 comma 1 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) e all’art. 7 comma 2 del così detto decreto anticorruzione n. 39/2013, nomina se stesso ed il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Paolo Legrazie rispettivamente Vicepresidente e componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la gestione dei Servizi sociali dell’Ambito Brindisi-San Vito dei Normanni! A tutela del futuro del Consorzio, dei suoi lavoratori e dei soggetti fragili assistiti dai servizi erogati dallo stesso, che si appresta a gestire milioni di euro in termini di servizi sociali fondamentali e vitali per dette categorie più fragili, a tutela di tutti gli atti amministrativi che il Consorzio dovrà adottare, passibili di nullità se adottati da organi con all’interno soggetti come il Sindaco Rossi ed il consigliere comunale Legrazie chiaramente inconferibili ed incompatibili, oggi ho sollevato i profili di incompatibilità ed inconferibilità degli stessi in Conferenza dei Capigruppo chiedendo un urgente riscontro al Segretario Generale del Comune di Brindisi, essendo lo stesso Responsabile dell’Anticorruzione del Comune di Brindisi ai sensi dell’art. 15 del dlgs anticorruzione n. 39/2013. Questo da un punto di vista giuridico amministrativo. La cosa che invece squalifica politicamente questa vicenda, già denunciata da Fratelli d’Italia, è come il mercimonio delle istituzioni e la stagione della compravendita dei consiglieri comunali sia ancora viva e vegeta: un sistema che lo stesso Rossi in passato denunciava quando era opposizione e che da quando invece gestisce le leve del potere utilizza disinvoltamente e spregiudicatamente. Come definire altrimenti l’operazione di nomina del consigliere Legrazie nel cda del Consorzio per la gestione dei servizi sociali (ufficialmente lo stesso all’interno del Movimento 5 Stelle in opposizione ma già da diverso tempo la stampella dell’azzoppata e variegata maggioranza di sinistra che sostiene il sindaco Rossi)? Mi permetto sommessamente di consigliare al sindaco Rossi ed al consigliere Legrazie, in virtù del rispetto per l’Istituzione che gli stessi rappresentano, di togliere immediatamente e senza indugio le cause di incompatibilità ed incoferibilità: scegliessero loro quale incarico conservare e/o da quale incarico dimettersi. Dovessero scegliere i brindisini la scelta sarebbe fin troppo facile.

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo Fratelli d’Italia

Vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi