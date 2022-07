OGGIANO (FDI): IL SINDACO RESTITUISCA IL CENTRO DI BOZZANO AGLI ANZIANI

Apprendo con sommo sconcerto che il Sindaco Rossi dinanzi ai manifestanti anziani del

Centro anziani di Bozzano, ha palesato tutta la propria inadeguatezza affermando che lo stesso stia aspettando “la risposta alla richiesta che abbiamo fatto all’Asl, di restituirci il centro”. Considerato che il 31 marzo 2022 il Governo ha dichiarato la cessazione dello stato emergenziale, ritengo assolutamente fuorviante e maliziosamente pilatesche le sue dichiarazioni! L’Asl dinanzi alla richiesta di un sindaco, così come successo in tutt’Italia, di riavere i propri spazi non ha opzioni di scelta, è tenuta a farlo. Ho l’impressione che il Sindaco Rossi si stia nascondendo dietro a responsabilità che non spettano assolutamente all’Azienda Sanitaria Locale. Il centro anziani, come d’altro canto, tutte le strutture dei comuni come i palazzetti occupati in provincia, devono tornare ad essere fruibili come centri di aggregazione sociale e/o sportiva. Il nostro territorio deve tornare alla normalità!

Il resto sono chiacchiere senza distintivo!

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo Fratelli d’Italia Comune e Provincia di Brindisi