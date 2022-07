OGGIANO (FDI): LA MULTISERVIZI CONTINUA AD OPERARE IN PERDITA!

Ecco cosa scrive il consigliere comunale Massimiliano, Oggiano, capogruppo di Fratelli d’Italia:

Ho chiesto l’audizione del dott. Palasciano amministratore unico della Brindisi Multiservizi srl in commissione bilancio per accertare se la stessa, così come continuamente dichiarato e sbandierato dal sindaco Rossi, sia stata risanata. Invece, come spesso e volentieri accade, le narrazioni mirabolanti del Sindaco non fanno il paio con la dura e cruda realtà. Secondo la teoria del sindaco aver ridotto i trasferimenti finanziari alla BMS sarebbe bastato per risparmiare risorse pubbliche e risanare i conti della partecipata, dimenticando però che senza una adeguata ristrutturazione strutturale della partecipata la situazione sarebbe precipitata, nonostante i sacrifici di buona parte dei lavoratori ed le buone pratiche del suo amministratore. La società chiuderà probabilmente in perdita il bilancio dell’esercizio 2021 (per stessa ammissione del sindaco durante l’ultimo consiglio comunale) o al massimo in pareggio, solo a determinate condizioni e comunque facendo ricorso all’applicazione al risultato di esercizio (come succede da qualche anno a questa parte) di fondi accantonati dimostrando, ove ve ne fosse bisogno, che la Multiservizi continua ad operare in perdita!

Questa è la verità, il resto sono i soliti annunci che non convincono più neanche gli sciocchi.

Dott. Massimiliano Oggiano

Capigruppo Fratelli d’Italia