OGGIANO (FDI): LA PUGLIA IN PRIMO PIANO CON FITTO, MANTOVANO E GEMMATO

Un risultato eccezionale per la Nazione, per la Puglia e per Brindisi: Giorgia Meloni Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma non solo!

Fratelli d’Italia con una rappresentanza pugliese di Governo, di cui due salentini, di primissimo piano:

Raffaele Fitto Ministro Affari Europei, CIS, COESIONE, PNRR;

Alfredo Mantovano Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Marcello Gemmato Sottosegretario alla Salute.

E ora proviamo a ridare dignita’, oltre che alla Nazione, a Brindisi e all’Intero territorio provinciale.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Comune e della Provincia di Brindisi, che mi onoro di rappresentare, saranno in prima linea a fare da filtro e da collegamento con i nostri rappresentati di Governo per mettere al centro dell’azione governativa le emergenze irrisolte di Brindisi e della sua provincia, tracciando anche un chiaro percorso sul modello di sviluppo da perseguire con le priorita’ ed i relativi investimenti necessari a risolvere i reali problemi dei brindisini!

Aspettando le prossime amministrative di Brindisi e di molti comuni della provincia, nessuna battaglia potra’ esser vinta se si decide di non combatterla! Fratelli d’Italia e’ pronta a combatterla e mettere a disposizione le migliori risorse, con competenza, coerenza, correttezza e concretezza!

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo Fratelli d’Italia Comune di Brindisi

Capogruppo Fratelli d’Italia Provincia di Brindisi