Oggiano (FDI): l’amministrazione Rossi elargisce incarichi Fioccano gli incarichi da parte dell’Amministrazione Rossi prima della fine. All’avv. Rubina Ruggiero, già componente del forum ambiente, è stato dato dal comune l’incarico del centro autorizzazione unica del Mite al deposito di GNL di Edison. Questo sperpero di soldi per assumere avvocati di “regime” confluirà nel blocco dello sviluppo del porto, mentre si alzano le tasse aeroportuali e portuali e l’addizionale Irpef. Proprio nel momento in cui la stampa di settore comunica che Msc e Costa stanno convertendo la flotta a gnl e metanolo e che quindi Brindisi potrebbe assurgere a porto hub per le più moderne navi da crociera. Ma è soprattutto il dato politico che sconvolge. L’avvocato Ruggiero – senza nulla togliere alla serietà professionale – ha, a titolo personale, come attivista della associazione forum ambiente, impugnato la via sulla cassa di colmata. Proprio sull’opera che permetterebbe di dragare il porto, realizzare i nuovi accosti, e quindi anche la nuova stazione delle crociere. È logico che bloccando la cassa si condanna a morte lo sviluppo del porto. Evidentemente si cela un intento che non dispiace per niente all’amministrazione Rossi, che giustamente gratifica l’avv. Ruggiero con un nuovo e lucroso incarico… contro lo sviluppo del porto e con il tacito consenso del PD.