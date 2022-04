OGGIANO (FDI): PUG CERCASI…. UNA CITTÀ FERMA AL 1980

Ecco cosa scrive Massimiliano Oggiano, capogruppo di Fratelli d’Italia:

Il nuovo PUG (piano urbanistico generale) doveva essere l’obiettivo principale del sindaco Rossi e della sua Amministrazione da approvare in 12/24 mesi. Dopo quattro anni siamo all’anno zero! Abbiamo una bozza di DPP (documento preliminare programmatico) la cui paternità politica la stessa maggioranza del Sindaco Rossi addirittura se ne guarda bene dal rivendicare e deve ancora scontare il vaglio delle Forche Caudine del Consiglio Comunale dove potrebbe naufragare miseramente! Nel merito il DPP da l’impressione di una trattazione eminentemente descrittiva ma soprattutto completamente avulsa dai reali bisogni futuri della Città, non essendoci alcun indirizzo strategico. Nella parte finale del DPP, che dovrebbe essere quella progettuale, vi sono generici obiettivi senza alcuna indicazione né dei modi per conseguirli, né sulla strategia da adottare.Per la gran parte si rimanda alle scelte che farà il PUG nella parte programmatica e strutturale, nulla si dice in merito alla fattibilità di questi obiettivi.Ulteriori quattro anni persi sapendo che il DPP naturalmente invita alla descrizione, ma alla fine, seppur sintetiche, un qualche abbozzo di strategie e di strumenti per raggiungere gli obiettivi posti ci sarebbe voluto.Insomma una visione ideologica decontestualizzata dal momento storico e parallela alla realtà.