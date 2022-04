OGGIANO (FDI) – SALASSO TARI 2022: BBC HA PERSO L’ENNESIMA OCCASIONE DI TACERE E CHIEDERE SCUSA AI BRINDISINI PER IL DISASTRI COMPIUTI…..

Ennesimo scivolone e brutta figura del movimento politico del sindaco Rossi BBC (Brindisi stiamo Beneal Comune). Avrebbero dovuto tacere e chiedere umilmente scusa alla Città ed ai brindisini per le promesse fatte e sistematicamente non mantenute (nella fattispecie basta leggere lo stralcio delle Linnee Programmatiche che votarono nella prima seduta del Consiglio Comunale il 10 agosto 2018 nella parte relativa ai RIFIUTI che vi allego alla presente), per i tanti disastri compiuti in quattro anni di amministrazione (ne manca uno alla fine di questa tragicomica esperienza politico amministrativa e dobbiamo sperare non ne combinino di altri), ed invece i nipotini e le nipotine dell’”onestismo”, della non violenza, del buonismo e dell’ ambientalismo fanatico, principali ingredienti della torta alla glassa della sinistra “politicamente corretta ma eticamente corrotta”, ci propinano l’ennesimo comunicato stampa intriso di odio, malevolenza, falsità il tutto grazie ad una innata spregiudicatezza nel piegare i fatti oggettivi alle loro esigenze ed alla loro realtà virtuale completamente scollegata e lontanissima da quella reale. Avrei preferito chiudere con una battuta ma i nostri concittadini che seguono le vicende della nostra Città e che sono costretti a sorbirsi le elucubrazioni di questi fondamentalisti/e pseudo ambientalisti a corrente alternata del “no a tutto”, di questi signori e signore dal 27 del mese garantito, meritano rispetto e meritano di essere informati. Proverò forse in maniera disorganica a chiarire alcuni punti che a questi signori/e evidentemente hanno dimenticato di dire con chiarezza:

Dicono che sulla vicenda TARI e quindi rifiuti io non racconti la verità ma non si capisce a quale verità si riferiscano se non al fatto che sempre secondo la loro delirante ricostruzione io starei per governare la Città nella prossima tornata elettorale con i responsabili del disastro TARI delle passate amministrazioni con i quali starei costruendo la nuova coalizione: peccato che forse gli sarà sfuggito che nella costruenda coalizione non c’è il Partito Democratico (al quale evidentemente fanno riferimento) con il quale invece ci governano da ben quattro anni! Mi addebitano (non si capisce con quali riferimenti) il fatto di non dire una parola sulla piaga degli abbandoni (falso, basta vedere qualche commissione ambiente registrata con all’odg la vicenda degli abbandoni per dimostrare il contrario) che pure costano ed incidono per quasi un milione di euro sulle bollette dei tanti cittadini per bene e che evidentemente allo scrivente le persone civili non interessino anzi sarei più attento agli sporcaccioni seriali: peccato che dimenticano di governare la Città da ben quattro anni e che l’odioso problema degli abbandoni da parte degli incivili non va combattuto solo con le enunciazioni ma soprattutto con la prevenzione e la sanzione! Sapete in questi quattro anni questi moralizzatori della cosa pubblica cosa sono riusciti a fare per contrastare il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti e quanti verbali sono stati elevati per sanzionare gli sporcaccioni??? Nel 2018 12, nel 2019 116, nel 2020 180, nel 2021 248; se ogni verbale ammonta a 300 euro circa e la matematica non è una opinione per arrivare ad 1.000.000 di euro ,tanto quanto paghiamo per la raccolta dei rifiuti derivanti dagli abbandoni, ci vorrebbero circa 3.333 verbali all’anno! E sarei io ad essere più attento agli sporcaccioni seriali ed agli incivili!

Questi sono i fatti! Anteporre l’”onestismo” alla competenza è una delle più sicure stimmate dell’antipolitica corrente. Un segno di grande modestia intellettuale. In politica, convinciamocene, serve un pizzico di cinismo (ho detto un pizzico, non una badilata!). Questo, ripeto ancora, non vuol dire che dobbiamo tollerare, giustificare e consentire i furti ai danni del bene pubblico, ma che dobbiamo imparare a temere l’inettitudine, l’ignoranza e la stupidità come mali assai peggiori. E dunque, vogliamo punire i disonesti? Benissimo, aprire le celle, ma solo dopo aver convocato il plotone di esecuzione per gli imbecilli.

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo Fratelli d’Italia Vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi