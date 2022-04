OGGIANO (FDI) SCRIVE AL SINDACO ROSSI: SI ATTIVI PER FAR RIAPRIRE IL CENTRO ANZIANI DI BOZZANO!

Al Sindaco di Brindisi

Ing. Riccardo Rossi

Oggetto: rientro in possesso del Comune di Brindisi dei locali comunali di viale Spagna n. 16 al quartiere Bozzano (utilizzati come HUB vaccinale covid-19 dall’ASL di Brindisi) per restituirlo al Comitato di gestione del centro anziani

In data 8 aprile lo scrivente, insieme al gruppo consiliare provinciale di Fratelli d’Italia ed al consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli, ha incontrato il nuovo Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, dott. Flavio Roseto, per rappresentare tutta una serie di criticità riguardanti la sanità pubblica in provincia di Brindisi.

Nel corso dell’incontro è emersa la disponibilità, come da noi sollecitato in quella sede (che peraltro fa seguito ad un OdG approvato alla unanimità dal Consiglio Comunale di Brindisi in data 10 novembre 2021), di restituire al Comune di Brindisi la gestione del bene di viale Spagna n. 16 al quartiere Bozzano attualmente utilizzato come HUB vaccinale dall’ASL di Brindisi, essendo terminato lo stato di emergenza Covid-19 ed avendo la stessa a disposizione la Palestra “L. da Vinci”, la scuola “O. Flacco” e la primula all’interno dell’ospedale Perrino di Brindisi per le poche inoculazioni del vaccino che giornalmente ed a giorni alterni vengono effettuate.

Essendo Ella presidente del Comitato di gestione del Centro anziani Le chiedo di attivarsi formalmente nei confronti dell’ASL di Brindisi, così come richiesto dalla Stessa, affinché il centro anziani del quartiere Bozzano, o parte di esso, venga restituito al Comune di Brindisi e ritorni alle funzioni originarie e con le precedenti modalità di gestione previste dal “Regolamento per il funzionamento dei centri sociali polivalenti per gli anziani residenti nel Comune di Brindisi” e la invitiamo, qualora non lo avesse già fatto, ad attivarsi in tal senso.

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo Fratelli d’Italia

Vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi