OGGIANO (FDI) SU COMPENSAZIONI ENEL: QUANDO LA FANTASIA SUPERA L’IPOCRISIA!

Ecco la nota del consigliere Massimiliano Oggiano (FDI):

Apprendiamo con vero stupore che la maggioranza di sinistra del Comune di Brindisi sta chiedendo al proprio Sindaco Rossi di intervenire nei confronti del Governo (quale? L’attuale amico o quello nemico entrante?) a tutela dei brindisini con compensazioni per il territorio a causa della ripresa della Centrale Federico II di bruciare carbone con tre gruppi a regime pieno! Il tutto non da oggi ma già da quasi un anno: oltre 5.000.000 di tonnellate di carbone bruciato e da bruciare entro fine anno!!! Dove erano i duri e puri della maggioranza del Sindaco Rossi e i movimenti ed associazioni ambientaliste prima? Come mai non hanno sostenuto ciò che sostenevamo già due mesi fa e che stranamente all’alba del nuovo Governo chiedono invece oggi? Cosa ha risvegliato l’ardore rivoluzionario di chi per quattro anni e mezzo era andato in letargo ed ha pensato bene di nascondere il problema “Enel” ed il relativo processo di decarbonizzazione, subendolo e non gestendolo, a tal punto da portare invece il territorio alla desertificazione del sistema produttivo locale ed occupazionale con iniziative tese più a distruggere e/o osteggiare che a costruire alternative reali, certe ma soprattutto attuali??? Oggi, fuori tempo massimo, chiedono al loro Sindaco Rossi di intervenire presso il Governo (presumo quello entrante) con iniziative tese a compensare il territorio da questo ulteriore sacrificio in termini di danno ambientale e sanitario: esattamente ciò che chiedevamo in tempi non sospetti e che loro per evidente calcolo politico hanno sottaciuto! Cos’è? Il prossimo Governo Meloni di centro destra vi ha stuzzicato quella verve rivoluzionaria sopita per quattro anni e mezzo??? Ma non provate proprio un po’ di vergogna??? Ma pensate davvero che i brindisini possano essere presi in giro a vostro piacimento??? Se non state pensando seriamente di partecipare alla trasmissione televisiva “Scherzi a parte” state rasentando la follia.

Dott. Massimiliano Oggiano

Capogruppo Consiglio Comunale di Brindisi FdI