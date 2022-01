OGGIANO (FDI): SUL C.I.S. CONTINUA LA SCENEGGIATA

Ecco la nota pubblicata da Massimiliano Oggiano sulla sua pagina facebook:

Continua la sceneggiata in salsa locale del C.I.S. Contratto Istituzionale di Sviluppo di Brindisi ai danni del nostro territorio…prima il Governo Conte1 e un ministro del Sud Barbara Lezzi del M5S che promette 250 milioni di euro per progetti ed investimenti importanti per Brindisi soprattutto in riqualificazione della costa e rigenerazione urbana..poi il Governo Conte2 e un ministro del Sud Giuseppe Provenzano del PD che rivede l’iter e la zona bersaglio allargandola all’area vasta di Brindisi e Lecce con i comuni compresi nella cerniera tra il nord della Provincia di Lecce e quelli a sud della provincia di Brindisi oltre che ridimensionare la dotazione dei fondi messi a disposizione (almeno a parole salvo poi scoprire che i fondi dedicati non erano stati appostati nel Fondo di Coesione e Sviluppo) da utilizzare per progetti pronti e cantierabili (ne ha mai presentati il Comune di Brindisi???)….poi il Governo Draghi e un ministro del Sud di FI Mara Carfagna che a distanza di un anno dall”insediamento ci fa sapere che il C.I.S. di Brindisi Lecce è un oggetto ancora sconosciuto…. nonostante le rassicurazioni che ci vengono fornite da nostri rappresentanti istituzionali l’unica cosa certa è che a distanza di oltre due anni e mezzo da quando si parla di C.I.S Brindisi il relativo D.P.C.M. (Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri di istituzione del C.I.S. Brindisi Lecce) non è stato ancora fatto…..il resto mi pare la solita attività di comunicazione politica sensazionalistica e propagandistica che purtroppo non serve per cantierizzare importanti progetti di riqualificazione della costa e rigenerazione urbanaSindaco Riccardo Rossi batti un colpo