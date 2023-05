OGGIANO (FDI): SUL PORTO AVEVAMO RAGIONE NOI: LA SINISTRA E’ UN DISASTRO

Abbiamo già avuto la prova di quanto detto più volte dal sottoscritto in questi anni di mandato amministrativo: quando Pd e sinistra non ci sono, la città di Brindisi rinasce.

E mi riferisco, in particolar modo, al Porto, che da lunedì potrà ospitare MSC Crociere. Un’ottima notizia, frutto di un lungo lavoro sinergico tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, presieduta dal prof. Ugo Patroni Griffi, e tutti gli altri enti di competenza. Ecco un esempio di crescita e sviluppo delle nostre infrastrutture portuali e con un impatto positivo sull’economia locale. Il porto ha una forte potenzialità che l’Amministrazione Rossi, sostenuta fino a poche settimane fa dal Pd e con la colpevole complicità del M5s, ha pensato di affossare, creando ulteriori ostacoli a chi vuole operare bene. Oggi, mentre la sinistra è impegnata a supportare la campagna elettorale di Roberto Fusco, dopo aver scaricato il Sindaco Rossi – ennesima ammissione implicita di incapacità -, il porto rinasce e vengono dissequestrati i varchi doganali… Si tratta di una casualità? Io mi azzardo a dire di no, anzi il fatto accaduto è un buon motivo per scegliere Giuseppe Marchionna alla guida di questa città. Il PD e la coalizione di sinistra che hanno governato 10 degli ultimi 12 anni al Comune di Brindisi hanno già avuto la loro possibilità di “rilanciare” i punti di forza del territorio, ma l’hanno sprecata. E ora gli stessi si candidano a risollevare le sorti di Brindisi. Troppo pretestuoso per chi non ha mai avuto contezza dello stato di salute di Brindisi e pensa, sbagliando, che i cittadini abbiano l’anello al naso. Anziché fare promesse, inizino a chiedere scusa per i danni provocati e le occasioni perse.