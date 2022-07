OGGIANO SI DIMETTE DA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Al Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi

Giuseppe Cellie

Al Sindaco di Brindisi

Ing. Riccardo Rossi

Al Segretario Generale

Dott. Pasqualino Greco

Ai Consiglieri Comunali

Oggetto: dimissioni da vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi

Con la presente Vi comunico le mie dimissioni da vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi.

Questa decisione, mio malgrado, è maturata dopo una lunga e sofferta riflessione del ruolo dallo scrivente all’interno dell’Ufficio di Presidenza, ridotto a semplice spettatore di provvedimenti, iniziative, atti e fatti che spesso e volentieri non hanno avuto la giusta condivisione, così come d’altronde prevede il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, o peggio hanno assunto spesso e volentieri caratteri di parzialità, esattamente il contrario di quello che un Presidente del Consiglio Comunale dovrebbe interpretare come figura istituzionale super partes.

Le dimissioni dal ruolo istituzionale dallo scrivente ricoperto in questi quattro anni con onore, dignità e rispetto dell’Ufficio di Presidenza, dei gruppi consiliari e dei rispettivi consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, delle norme e dei regolamenti mi esime dallo strumentalizzarle politicamente; le stesse diventano l’unico modo per ridare dignità ad un Organo istituzionale di estrema e fondamentale importanza a tutela dell’intero Consiglio Comunale di Brindisi.

Ritengo che i ruoli e/o gli incarichi siano a termine ed abbiano una chiara funzionalità ove non siano funzionali a se stessi: la mia dignità, correttezza, coerenza ed il senso di appartenenza alle istituzioni non sono barattabili con nessuna “poltrona”.

Ringrazio quanti ad inizio legislatura decisero di tributarmi il ruolo di vicepresidente del Consiglio Comunale di Brindisi, così come ringrazio quanti decisero differentemente, nella speranza di non aver tradito la loro fiducia.

Continuerò a dare il mio umile contributo all’interno del Consiglio Comunale di Brindisi coerentemente con il mandato elettorale augurando le migliori fortune al Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi, convinto che il nuovo Ufficio di Presidenza riuscirà meglio ad interpretare le proprie funzioni rinvenienti dal Regolamento, dalle leggi e dal buon senso.

Distinti saluti.

Brindisi 12 luglio 2022

Dott. Massimiliano Oggiano

Consigliere comunale capo gruppo FdI