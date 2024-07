Oggiano: Si può fare politica anche fuori dalle Istituzioni. Buon lavoro alla nuova Giunta

Ecco cosa scrive l’ex vice sindaco Massimiliano Oggiano:

Ho aspettato che si chiudesse questa crisi politica al Comune di Brindisi per fare una dichiarazione ufficiale chiesta da piu’ parti. Nonostante ne ho lette e sentite di tutti i colori, in questo mese e mezzo sono stato silente per il profondo rispetto che nutro nei confronti delle Istituzioni e per consentire ai partiti, e nella fattispecie al mio partito FdI, di trovare la migliore soluzione che consentisse, dopo un anno di consiliatura, di mettere a terra il Programma elettorale che ha portato ad avere la fiducia dei brindisini. In questo primo anno di consiliatura si poteva fare di piu’? Certo! Si poteva fare meglio? Assolutamente si! Siamo stati assaliti dalle emergenze che di fatto hanno provocato un evidente scollamento con la quotidianeita dei problemi. Ho fatto tutto quello che necessitava fare sia in continuita’ con le passate Amministrazioni (in molti casi migliorando i procedimenti) che pianificando e programmando quanto condiviso nelle linee proframmatiche del Sindaco Marchionna Giuseppe Marchionna per far ripartire una Citta’ molto complessa come Brindisi, ancora oggi ostaggio di un retaggio culturale autolesionista e carico di livorosita’ di una parte di essa (seppur minoritaria ma molto rumorosa). L’elemento personale, per alcuni, e’ stato preferito al confronto politico suppur aspro ma per un fine comune ovvero quello dell’interesse pubblico. Solo chi non fa non sbaglia. Alla delegazione di FdI in Giunta (rappresentata da Antonio Pisanelli e dalla new entry Dott.ssa Giuliana Tedesco), cosi come agli altri assessori riconfermati ed ai nuovi entrati, va il mio sincero in bocca al lupo! Un affettuoso abbraccio va al gruppo consiliare di FdI nella speranza che riesca a trovare quella iniziale tranquillita’ necessaria a dimonstrare che FdI e’ una forza politica corretta, coerente e della quale si puo far affidamento per cambiare passo! Sono convinto che riusciranno ad interpretare al meglio il sentiment che ha visto nascere questa maggioranza riconnettendo la Citta’ all’Istituzione. Per quanto mi riguarda ho sempre interpretato il ruolo politico istituzionale come un mezzo e non come un fine! Ringrazio quanti hanno riposto la loro fiducia nei miei confronti. E’ stato un onore poter servire la mia Citta’, sapendo che era un incarico a termine. Si puo’ far politica per il proprio territorio, per la difesa della propria terra anche fuori dalle Istituzioni! Non manchera’ il mio aiuto ed il mio sostegno ove necessario per migliorare Brindisi. Forza Brindisi