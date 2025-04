Ok a energia rinnovabile, ma senza deturpare il territorio

Ecco cosa scrive il Presidente della Provincia Toni Matarrelli:

“Ho invitato questa mattina in Provincia tutti i sindaci del territorio

per un confronto a cui ha partecipato Francesco Corvace, dirigente della

Regione Puglia per la transizione energetica, sulla questione delle

energie rinnovabili nel nostro territorio.



La posizione è limpida: tutte le amministrazioni locali considerano

indispensabili gli imminenti investimenti per sostituire le fonti

fossili e sono consapevoli di dover fare la propria parte per agevolare

la transizione energetica.

Desta però preoccupazione la normativa nazionale a causa della quale gli

impianti, realizzabili facilmente e in larga parte nei territori privi

di vincoli (soprattutto i Comuni colpiti dalla xylella), ne

snaturerebbero il paesaggio e la stessa vocazione.



A fronte di ciò, abbiamo concordato di elaborare un documento congiunto

da inviare al legislatore nazionale e agli altri enti sovraordinati per

chiedere l’introduzione di limiti quantitativi degli insediamenti di

nuove fonti di energia nei singoli Comuni. Non una rivendicazione

ideologica, ma una esigenza di buon senso”.



Toni Matarrelli – Presidente della Provincia di Brindisi