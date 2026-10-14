Oktober FESCT, a San Michele Salentino il secondo weekend tra musica dal vivo, grandi successi italiani e revival anni ’80

Dopo il primo fine settimana di successo e tanta birra, l’Oktober FESCT di San Michele Salentino si prepara a vivere altri tre giorni di musica, spettacoli e divertimento. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, la settima edizione della manifestazione propone un programma che attraversa generazioni e generi musicali, dai grandi successi di Vasco Rossi alle canzoni italiane più amate, fino alle indimenticabili hit degli anni Ottanta.

L’evento, organizzato dalla locale Pro Loco con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San Michele Salentino, conferma la formula che caratterizza la manifestazione: musica dal vivo, gastronomia, birra e occasioni di incontro all’interno della grande tensostruttura allestita presso il campo sportivo comunale. Un appuntamento che punta a richiamare visitatori anche dai comuni limitrofi, grazie a un calendario di spettacoli pensato per un pubblico di tutte le età.

Si comincia venerdì 16 ottobre con I Komandanti, Vasco Rossi Cover Band, che porteranno sul palco l’energia e il repertorio del rocker di Zocca. A guidare lo spettacolo sarà Gitano, artista che ha conquistato il pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione, con grande successo, alla trasmissione Tali e Quali. Una serata dedicata alle canzoni che hanno segnato intere generazioni, da cantare insieme sotto il tendone dell’Oktober FESCT.

Sabato 17 ottobre sarà la volta della No Stres Live Band, con il suo spettacolo musicale all’insegna del divertimento e del coinvolgimento del pubblico. La serata sarà arricchita dalla presenza di Ciccio Riccio, che contribuirà all’intrattenimento del sabato sera.

Domenica 18 ottobre il programma raddoppia, con due appuntamenti dedicati alla musica dal vivo. A pranzo salirà sul palco la Italian Style Band, formazione che propone un viaggio attraverso i decenni più significativi della musica italiana. Dai grandi cantautori alle hit pop e rock degli anni Ottanta e Novanta, passando per i successi degli anni Duemila fino alle canzoni più ascoltate dei nostri giorni. Uno spettacolo interamente dal vivo, con arrangiamenti originali e un repertorio capace di coinvolgere pubblici di generazioni differenti. L’obiettivo è trasformare il concerto in una grande festa collettiva, nella quale il pubblico diventa protagonista.

La domenica sera sarà invece dedicata alle atmosfere degli anni Ottanta con One Shot 80, uno spettacolo che ripercorre alcuni dei brani più rappresentativi di un decennio che continua a far ballare e cantare. In scaletta i successi di Simple Minds, Duran Duran, Pet Shop Boys, Alphaville, Queen e U2, insieme ad altre canzoni che hanno fatto la storia del pop, del rock e della dance. La band proporrà uno show caratterizzato da medley, arrangiamenti originali e ritmi incalzanti, per accompagnare il pubblico in un viaggio musicale ricco di ricordi ed emozioni.

Il programma non si esaurisce con i concerti principali. Tutti i venerdì e le domeniche sera, il pre-show e l’after-show saranno affidati a Jason Camassa e Gianni Carella, mentre domenica 18 ottobre, a pranzo, il pre-show sarà curato da MIF_S DJ. Tutti i sabati sera, inoltre, spazio alla musica e all’intrattenimento di Ciccio Riccio.

Accanto agli spettacoli, resta centrale l’offerta gastronomica, con la possibilità di trascorrere una serata o un pranzo domenicale in compagnia, tra specialità da gustare, birra e musica. La tensostruttura consente di accogliere il pubblico in un ambiente organizzato per la manifestazione, mentre l’ampia area parcheggio facilita l’accesso anche a chi arriva da fuori San Michele Salentino.

L’Oktober FESCT si conferma così un appuntamento dell’autunno sanmichelano, capace di unire intrattenimento e convivialità e di contribuire all’attrattività del territorio. Il secondo weekend si annuncia particolarmente ricco, con tre giornate nelle quali la musica sarà protagonista, dal venerdì sera fino alla domenica.