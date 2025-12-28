Olio in città ad Ostuni. Oggi ultima seduta di assaggi guidati

Oggi domenica 28 dicembre alle ore 18 presso il prestigioso Salone dei Sindaci del Comune di Ostuni avrà luogo l’ultima seduta di assaggi guidati di olio extra vergine di oliva.L’appuntamento rientra nell’iniziativa OLIO IN CITTÀ edizione Ostuni 2025, organizzata dall’ associazione l’Olio di Puglia – Dialoghi Fluidi con il patrocinio del Comune di Ostuni, per condurre il pubblico alla scoperta dell’olio extra vergine di oliva.

Dopo la tappa della scorsa domenica che si è svolta in diversi luoghi di produzione della Città Bianca, tra frantoio ipogei e frantoi moderni, l’ultimo incontro torna al centro della Città nel palazzo comunale per avvicinare il pubblico alla conoscenza del prodotto di qualità. Per l’occasione saranno esposte le etichette dei produttori del territorio ostunese che hanno aderito all’iniziativa.

A guidare gli assaggi odierni sarà la presidente dell’associazione, prof.ssa Antonella Tamborrino dell’Università di Bari. Previsti inoltre letture e giochi a tema per i bambini guidati da Cosimo Damiano Guarini.

L’associazione ringrazia il Comune di Ostuni per la collaborazione, l’ assessore all’agricoltura Giuseppe Tagliente, l’ex assessore al ramo Laura Greco, e tutti i partner: l’Università degli studi di Bari con il Dipartimento Di. S.S.P.A, Assoproli Bari, il Gal Alto Salento, l’ Associazione Nazionale Donne dell’Olio dell’Olio, MB Comunicazione, Eit Food, l’Accademia dell’Ulivo e dell’Olio, le aziende olivicole e i frantoi di Ostuni che hanno aderito all’ iniziativa.

La partecipazione è gratuita.