“OLTRE LE BARRIERE” – L’ASSOCIAZIONE “PERIFERIA” CHIEDE UN ASCENSORE PANORAMICO AL CASALE – LUNEDI’ FLASH MOB

La nostra Associazione è nata con l’ obiettivo di tutelare le realtà periferiche , i quartieri della città di Brindisi e del territorio, la qualità della vita dei residenti, i nostri concittadini, e, conseguentemente, portare le loro e nostre istanze e proposte all’ attenzione dell’ Amministrazione Comunale , le istituzioni .

L’ Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Riccardo Rossi, proprio in tema di quartieri periferici e vivibilità , è contraddistinta da alcuni annunci e promesse , mai tramutati in fatti concreti.

Esempio emblematico, che da circa tre anni fa tanto attendere i cittadini residenti al quartiere Casale ma non solo, è quello della paventata realizzazione e posizionamento di un ascensore panoramico accanto alla scalinata in via Marco Valerio, sulla banchina Ammiraglio Millo.

Nelle intenzioni dell’ attuale Amministrazione Comunale, come da delibera di giunta del 2019, “ la realizzazione di un ascensore che possa contribuire all’ abbattimento delle barriere architettoniche , collegando le diverse quote di via Marco Valerio e del tratto della banchina del Monumento al Marinaio d’Italia che conduce allo storico Villaggio pescatori “. E poi, nel contesto del progetto deliberato a seguito tra l’ altro di una proposta avanzata dall’ Assessore ai Lavori Pubblici Tiziana Brigante , era stata evidenziata dagli uffici tecnici di Palazzo di Città “ l’ esigenza primaria di rendere più facile e accessibile il collegamento fra i due livelli del rione Casale, recuperando agli usi pubblici un’area ad oggi in condizioni di degrado”.

Tutto bello….. il problema è che sono trascorsi praticamente tre anni e nulla si è concretizzato, considerando, tra l’ altro, che di questo progetto se ne parla ormai da molti anni, dalle precedenti amministrazioni .

Per questo, affinchè si realizzino soprattutto fatti concreti e non solo promesse e annunci, PERIFERIA invita la comunità brindisina a partecipare, lunedì 4 aprile alle ore 17, al Flash mob “ Oltre le barriere – per la realizzazione di un ascensore panoramico “, in Via Marco Valerio n. 1, al Quartiere Casale .

Basta PROMESSE E ANNUNCI .

Associazione Periferia