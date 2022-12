“OLTRE L’ORIZZONTE” VARA UNA FALEGNAMERIA SOCIALE!

Bellissima iniziativa della cooperativa sociale “Oltre l’orizzonte” che a Brindisi si occupa da circa 30 anni di promuovere attività per i disabili adulti. E’ stato presentato il progetto “La bottega si può” attraverso cui, grazie anche alla collaborazione di Enel, prende corpo una falegnameria sociale.

Una iniziativa che, oltre ai disabili adulti, vedrà impegnati anche minori a rischio e alunni delle scuole secondarie superiori con progetti di alternanza scuola-lavoro.

Una forma lodevole di terapia occupazionale che potrà basarsi anche su un pantografo acquistato proprio grazie al progetto ed attraverso cui si potranno realizzare oggetti in legno di pregevole fattura.

Alla cerimonia di presentazione, insieme alla presidente di Oltre l’Orizzonte Rosanna Cavallo, ha partecipato l’assessore ai servizi sociali del Comune Isabella Lettori che ha posto in risalto il gran lavoro svolto da questa cooperativa a cui l’ente locale cerca di fornire il sostegno necessario per svolgere attività utile ad offrire delle opportunità ai disabili di età adulta. Sottolineata anche la collaborazione particolarmente fruttuosa con il mondo della scuola e in particolare con alcuni istituti scolastici superiori.