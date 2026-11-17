

È in programma per giovedì 19 novembre, alle ore 10.30, presso la sede del Consorzio ATS BR4,

Via E. Santacesaria 7 a Mesagne, la presentazione del progetto “OltreCanto – Armonie di cura,

percorsi di autonomia, legami di comunità” e dell’Avviso pubblico per l’individuazione dei

beneficiari.

L’iniziativa, promossa in attuazione degli indirizzi della Regione Puglia (Dipartimento Welfare) dal

Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale BR4

e realizzata con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Disabilità

(a valere sul Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze), nasce per offrire servizi sociali gratuiti e

percorsi personalizzati a 120 cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito (Cellino San Marco, Erchie,

Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre

Santa Susanna), suddivisi tra 60 persone con disabilità e 60 anziani non autosufficienti, oltre al

sostegno dedicato ai rispettivi caregiver familiari.

Il progetto è attuato in co-progettazione con il raggruppamento composto da Società Cooperativa

Sociale San Bernardo, Apulia Tourism & Food APS e Associazione Italiana Persone Down

(A.I.P.D.) – Sezione di Brindisi.

Durante l’incontro saranno illustrati gli interventi previsti, nonché le modalità e le scadenze per

presentare domanda di partecipazione (scadenza fissata alle ore 12.00 del 25 novembre 2026).