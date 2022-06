Olympic Dream Cup 2022, pioggia di medaglie per la New Marzial Mesagne

Grande prestazione degli atleti della New Marzial Mesagne Team Baglivo, sponsorizzata dalla “Nuova special Welding srl”. Nella cornice dello Stadio Nicola Pietrangeli del Foro Italico a Roma i ragazzi dei maestri Roberto e Steeven Baglivo hanno dimostrato passione, tecnica e voglia di divertirsi.

Il nutrito gruppo della New Marzial Mesagne, inserito nella rappresentativa pugliese, ha conquistato 19 medaglie portando la nostra Regione a vincere la competizione nazionale. La Puglia è campione italiana di Taekwondo anche per merito dei successi dei ragazzi mesagnesi. Questa festa dello sport a Roma si è appena conclusa ed è stata l’occasione per vivere l’emozione di incontrare, tifare e ammirare i grandi campioni del taekwondo mondiale come i mesagnesi Carlo Molfetta e Vito Dell’Aquila. Queste le medaglie conquistate nei due giorni di competizioni al Foro Italico:

*ORO*

Santoro Francesco: -41kg

Neglia Andrea: -45kg

Sicilia Celeste: -63kg

Cutugno Dafne: -59kg

Del Vecchio Adele: -41kg

Frassica Sofia: -59kg

Rosato Gabriele: -53kg

*ARGENTO*

Bonatesta Mattia: -49kg

Biscosi Daniele: -59kg

Lamarmora Valeria: -44kg

*BRONZO*

Sicilia Nicola: -68kg

Strippoli Aurora: -51kg

Franco Silvia: -55kg

Destino Davide: -68kg

De Domenico Dennis: -37kg

Berlingerio Nicolò: -33kg

Carone Matteo: -57kg

Montanaro Eva: -46kg