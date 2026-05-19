Olympics4All: Brindisi ospita la bilateral study visit del network europeo URBACTdedicato all’invecchiamento attivo

Si è svolta ieri, lunedì 18 maggio 2026, la bilateral study visit del progetto europeo Olympics4All, network URBACT IV dedicato allo sviluppo di politiche innovative per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e il benessere urbano attraverso lo sport e la partecipazione di comunità.

La delegazione europea è stata accolta dal Sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che ha evidenziato il valore strategico della partecipazione della città al network, in particolare per il rafforzamento delle politiche locali su active ageing, wellbeing urbano e coinvolgimento della comunità.

Hanno preso parte ai lavori il Lead Partner Manuela Ferreira, la Lead Expert Maria João Rauch e numerosi stakeholder territoriali impegnati nel trasferimento della good practice sviluppata da Vila Nova de Cerveira.

Nel corso della mattinata il Comune ha illustrato il quadro socioeconomico cittadino, soffermandosi su invecchiamento della popolazione, trasformazioni urbane, fragilità sociali e politiche locali dedicate all’active ageing. Sono state presentate anche esperienze già attive sul territorio, come Case di Quartiere, community hub e iniziative sportive e intergenerazionali.

La visita ha rappresentato un momento di confronto operativo sulle potenzialità di adattamento della good practice Olympics4All al contesto brindisino, con particolare attenzione al ruolo dello sport come strumento di inclusione, salute e partecipazione civica.

La sessione finale è stata dedicata alla costruzione dell’URBACT Local Group (ULG), il gruppo multistakeholder che accompagnerà il progetto nei prossimi mesi.