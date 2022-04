OMBRELLONI A PAGAMENTO A MATERDOMINI – LI HA PREVISTI IL BANDO COMUNALE!

Rischia di complicarsi non poco la vicenda riguardante la spiaggia libera comunale di Cala Materdomini (Seaty Beach). Ieri Brindisitime ha dato notizia della pubblicità realizzata dai gestori della spiaggia (a seguito di regolare gara d’appalto) da cui risulta che un ombrellone in prima fila costa 1.700 euro a stagione, mentre un lettino 500 euro a stagione. Un fatto stridente con la volontà della città di poter disporre di una spiaggia libera davvero e non solo in parte. Il tutto, anche in considerazione del fatto che i lavori realizzati per dar vita ad un tratto di litorale sono stati effettuati grazie ad un finanziamento pubblico.

Stamattina, poi, il sindaco Rossi ha emesso un comunicato stampa con cui si precisa “che la spiaggia di Materdomini è libera e gratuita, come stabilito nel bando pubblico, e tale resterà”.

I gestori dell’area attrezzata sono stati convocati d’urgenza oggi per gli opportuni chiarimenti”. Fin qui le parole del primo cittadino.

Ma è stato sufficiente andare a rileggere l’avviso pubblico per l’affidamento in concessione delle aree del compendio di Cala Materdomini per scoprire che la possibilità di noleggiare ombrelloni e lettini è stata data ai gestori proprio dal Comune!!! Basta leggere le note di chiarimento fornite dagli uffici comunali a seguito di un quesito posto da uno dei partecipanti. Ombrelloni e lettini, infatti, potranno essere collocati nell’area B3 (e quindi sul prato). Certo, la parte di sabbia resterà libera, ma Materdomini doveva restare tutta libera, mentre la concessione avrebbe dovuto riguardare solo la somministrazione di cibo e bevande. E invece spuntano gli ombrelloni a pagamento. Ma i gestori non hanno responsabilità. E’ il Comune ad aver fatto in modo che ciò accadesse…