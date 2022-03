OMICIDI CAIRO/SPADA – ALTRO PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO NEI CONFRONTI DEI PRESUNTI RESPONSABILI

La Polizia di Stato di Brindisi ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare Personale emessa dal G.I.P. di Lecce dott. Marcello Rizzo a carico dei fratelli Cosimo ed Enrico Morleo, di 56 e 55 anni.

La contestazione a loro carico si riferisce agli omicidi degli imprenditori brindisini CAIRO Salvatore (avvenuto il 06.05.200) e SPADA Sergio (avvenuto il 19.11.2001), in relazione ai quali il G.I.P. ha valutato le complessive ed articolate risultanze investigative, con riferimento sia a quelle riconducibili al momento della commissione degli eventi delittuosi che a quelle di ben più recente acquisizione, in maniera sovrapponibile a quanto già vagliato dal P.M. della Direzione Distrettuale Antimafia leccese dott. Milto Stefano De Nozza, il quale ha già emesso il Fermo a carico dei suindicati fratelli – M. C. nella sua qualità di mandante ed M. E. in quella di esecutore materiale – che questa Squadra Mobile eseguiva nella prima mattinata del 03.03.2022, catturando ed associando gli stessi presso la Casa Circondariale di Brindisi ponendoli a disposizione della procedente Autorità Giudiziaria.

Con quest’ultimo provvedimento, oltre ad evidenziare l’efferatezza degli omicidi, il Giudice rimarca anche gli aspetti della premeditazione per entrambi i delitti ed il movente che li determinava.

L’emissione del Fermo da parte del P.M., la sua conseguente convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria brindisina ove sono stati eseguiti e l’emanazione del predetto Provvedimento da parte di un terzo Giudice presuppongono l’esistenza di un quadro probatorio idoneo a sostenere significativamente accuse di tale portata per le quali, quanto meno per gli aspetti edittali, è previsto il “fine pena mai”.