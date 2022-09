OMICIDIO/SUICIDIO DI VILLA CASTELLI – UNA NOTA DEI CARABINIERI

“Villa Castelli. Omicidio suicidio. Uccide l’ex compagna e poi si toglie la vita.

Omicidio suicidio a Villa Castelli. Questa mattina, intorno alle ore 07:00, una donna del luogo, di 47 anni, è stata uccisa con due colpi di arma da fuoco (fucile) dall’ex compagno 52enne pure di Villa Castelli che poi si è tolto la vita, impiccandosi nella sua abitazione. La vittima si era recata sul posto di lavoro, in via Galileo Galilei, quando è stata raggiunta dal suo assassino. Dopo aver compiuto il delitto, l’uomo è rientrato nel garage della sua abitazione, a pochi metri dalla scena del crimine, dove si è impiccato. Il 52enne era regolarmente detentore di armi e in passato non risultano denunce di maltrattamenti o di atti vessatori nei riguardi della donna. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Francavilla Fontana e del Nucleo Investigativo di Brindisi.”