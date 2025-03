On the Road: al via il progetto con la conferenza stampa di lunedì 17

Lunedì 17 marzo, con la conferenza stampa di presentazione del progetto, si apre la settimana di eventi organizzati dal Rotary Club di Fasano con il patrocinio del Comune

FASANO – Il Comune di Fasano è lieto di annunciare l’avvio del progetto On the Road, un’iniziativa socio-educativa innovativa che vedrà gli studenti degli istituti “Salvemini” e “da Vinci” affiancare le pattuglie della Polizia Locale in reali turni di servizio sulle strade cittadine dal 17 al 23 marzo.

“On the Road”, promosso dall’omonima associazione di Bergamo e reso possibile grazie al Rotary Club di Fasano, rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri giovani. Per la prima volta, in un comune del Sud Italia, gli studenti avranno l’occasione di vivere un’esperienza sul campo, comprendendo da vicino il lavoro della Polizia Locale e l’importanza del rispetto delle regole per la sicurezza stradale. Nato nel 2007, “On the Road” ha già coinvolto oltre 1.300 giovani in 140 comuni del Nord Italia, dimostrando la sua efficacia nel trasformare la percezione degli agenti da “nemici” a “alleati” nella prevenzione degli incidenti. I risultati positivi ottenuti hanno attirato l’attenzione del Ministero dell’Interno e del Ministero dei Trasporti, che ne sostengono la diffusione a livello nazionale.

L’iniziativa, con la collaborazione degli operatori del primo soccorso della CRI sezione di Fasano, rappresenta un’occasione di crescita e di educazione alla legalità. Gli studenti, dopo un’adeguata formazione e coperti da apposita polizza assicurativa, potranno osservare da vicino le tecniche di prevenzione degli incidenti e di soccorso sul campo, superando i pregiudizi e comprendendo l’importanza delle regole. “On the Road” si propone di accorciare le distanze tra i giovani e le istituzioni, promuovendo un dialogo costruttivo e una maggiore consapevolezza del ruolo delle forze dell’ordine. Gli studenti, diventando testimoni diretti dell’impegno della Polizia Locale per la sicurezza della comunità, potranno trasmettere ai loro coetanei i valori di legalità e prudenza appresi durante l’esperienza.

La conferenza stampa di presentazione del progetto si terrà lunedì 17 marzo alle 15:30 nella Sala di Rappresentanza a Palazzo di Città.