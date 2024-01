Oncoematologia – Le precisazioni del vice sindaco Oggiano

Ecco la nota del Vice SAindaco di brindisi Massimiliano Oggiano:

In riferimento al progetto di ampliamento dell’ospedale A. Perrino di Brindisi, riguardante il nuovo padiglione destinato a Oncoematologia e centro per la cura della Psoriasi, è doveroso sottolineare che i tempi necessari al rilascio del Permesso di Costruire sono perfettamente in linea con quanto richiesto dalla normativa vigente (60 gg. ai sensi del DPR 380/01).

Il progetto in questione infatti è stato ricevuto da questo settore sabato 09/12/2023 e smistato al servizio competente lunedì 11/12/2023. Vista l’importanza e l’impatto socio sanitario per il nostro territorio ho subito provveduto a sollecitare l’istruttoria del progetto ai nostri Uffici e lo stesso sarà pronto per essere discusso nelle sedi deputate entro la fine di questa settimana, inizi della prossima. Questo nonostante i giorni lavorativi effettivi siano stati inferiori rispetto alla normale attività d’ufficio, a causa delle concomitanti festività natalizie, e nonostante l’ufficio sia stato impegnato nel perfezionamento dello sportello SUE telematico che sarà attivato a breve.

È bene ricordare inoltre che il Permesso di Costruire in deroga, procedura prevista per questo intervento di pubblica utilità, comporta per sua natura tempistiche superiori rispetto ad un normale Permesso di Costruire poiché, come è noto, deve scontare il passaggio in commissione consiliare e Consiglio Comunale. In conclusione, lette le tempistiche su citate, si può comprendere come l’Amministrazione Comunale, e nella fattispecie il settore Urbanistica, abbiano da subito “attenzionato” l’intervento in oggetto con la massima solerzia, anche e soprattutto in ragione delle sensibili ricadute di natura sociale e sanitaria che il progetto genera. Il tutto, è bene sottolinearlo, senza procurare nocumento per le altre procedure concomitanti che riguardano altri Enti e non ancora perfezionate.

Il Vicesindaco del Comune di Brindisi

con delega di Assessore alla Pianificazione e Gestione del Territorio

Dott. Massimiliano Oggiano