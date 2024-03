Il problema è stato denunciato più volte, ma nella sala d’attesa dell’ambulatorio di oncologia dell’ospedale Perrino continua a piovere ogni volta che c’è maltempo. Il tutto avviene in presenza di tanti pazienti che sono costretti ad attendere il proprio turno tra acqua che piove dalle pareti e traverse da incontinenti stese per terra per tamponare laghi” di acqua piovana. ma cosa si aspetta ad intervenire???