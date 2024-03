Oncologia – iniziativa dell’Ancas per l’8 marzo

L’associazione ANCAS Onlus, in collaborazione con l’Amministrazione comunale rappresentata dall’assessore Luciano Loiacono , in una giornata speciale come l’8 marzo, hanno voluto rimarcare l’impegno del personale femminile del reparto di oncologia dell’ospedale Perrino di Brindisi nei confronti di tutte le donne ricoverate ed in cura . Un gesto di vicinanza a tutte quelle che combattono il cancro con coraggio e determinazione . Sia il personale femminile, che le ricoverate, sono state tutte omaggiate di mimose e per alcune pazienti l’azienda Leo R. srls ha messo a disposizione n. 5 parrucche che il reparto donerà a chi è in cura e ha perso i capelli a seguito dei potenti cicli di chemio.Un ringraziamento particolare va al primario Prof. Saverio Cinieri e a tutto il suo staff per il lavoro delicato che svolgono quotidianamente .