“ONDA TRICOLORE ANTIMAFIA” CON FRATELLI D’ITALIA

“Onda tricolore antimafia”

Mattinata all’insegna dell’impegno militante.

Con la collaborazione del Circolo “Cantieri Sociali”, e con la gradita presenza della Senatrice Cinzia Pellegrino, - responsabile nazionale del Dipartimento Tutela Vittime - , il coordinamento regionale del Dipartimento Legalità Sicurezza e Immigrazione ha organizzato un flash mob in piazza Santa Teresa, sede della Prefettura, per manifestare apprezzamento e ringraziare uomini e donne in divisa per il loro impegno quotidiano a favore dei cittadini. Al Sig. Prefetto, una delegazione composta dalla Sen. Pellegrino, dal Consigliere Mevoli, e dalle candidate al Consiglio Comunale Teresa Santantonio e Valeria Esposito, ha consegnato un fascio di fiori avvolto in un nastro tricolore, simbolicamente indirizzato a tutti gli " angeli in divisa" che vegliano su di noi. In questo fine settimana, in tutte le province italiane, il dipartimento “Legalità Sicurezza Immigrazione”, di concerto con il dipartimento “Tutela Vittime”, sta organizzando una serie di iniziative, con banchetti, flash mob, volantinaggi, per sensibilizzare la cittadinanza alla richiesta di sicurezza e legalità e per ringraziare l’operato delle nostre Forze dell’Ordine. Brindisi, che è alla sua terza edizione dell’onda antimafia, , non ha voluto essere da meno, convinta che l’impegno civico sia un dovere di tutti, e che ognuno deve fare la sua parte.