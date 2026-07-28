Online la docuserie “Lady Up: Una Bio Queen dal carcere al palco”: il potere trasformativo della danza tra inclusione, arte e diritti

È online “Lady Up: Una Bio Queen dal carcere al palco – La serie”, il nuovo progetto audiovisivo ideato da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica e realizzato con il contributo del Garante regionale dei Diritti delle persone con disabilità della Puglia.La docuserie, composta da dodici episodi, racconta il percorso di formazione e creazione artistica sviluppato nel 2025 presso la Casa Circondariale di Brindisi nell’ambito di “Oltre i Confini Indoor”, il laboratorio permanente di danza contemporanea che coinvolge persone detenute, performer con disabilità e danzatori professionisti in un unico processo creativo.Protagonista del racconto è Francesca De Giorgi, danzatrice con sindrome di Down, che durante il progetto costruisce la propria identità artistica come Lady Up, una bio queen, diventando la protagonista dell’omonimo spettacolo.La serie promuove una rappresentazione della disabilità fondata su competenze, autonomia e piena partecipazione ai contesti artistici e intende contribuire al superamento degli stereotipi attraverso una narrazione autentica e accessibile.”L’arte e la cultura sono strumenti straordinari di partecipazione e di affermazione dei diritti. Progetti come Lady Up dimostrano che, quando vengono rimossi gli ostacoli e valorizzati i talenti di ciascuno, la disabilità non rappresenta un limite, ma una componente della ricchezza umana e creativa della nostra società. Sostenere iniziative come questa significa promuovere una cultura dell’inclusione fondata sulle capacità, sulla dignità e sulle pari opportunità», dichiara il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Puglia, Antonio Giampietro.I dodici episodi verranno resi disponibili periodicamente sul canale YouTube dell’associazione e saranno accompagnati da contenuti dedicati diffusi sui principali social network, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio attraverso una narrazione accessibile e inclusiva.