Online sul sito del Comune di Ostuni la pagina dedicata al Garante per i diritti delle persone con disabilità

Il Comune di Ostuni informa che è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente la pagina dedicata al Garante per i diritti delle persone con disabilità, uno spazio informativo pensato per offrire ai cittadini un punto di riferimento chiaro e accessibile sui servizi, le funzioni e le attività legate alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

La pagina raccoglie informazioni utili sul ruolo del Garante, sui compiti previsti dal regolamento comunale e sulle modalità con cui cittadini, familiari, associazioni e soggetti interessati possono rivolgersi alla figura istituzionale per segnalazioni, richieste di supporto o iniziative legate ai temi dell’inclusione e della piena partecipazione alla vita della comunità.

Il Comune di Ostuni, con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 23 aprile 2025, ha istituito la figura del Garante per i diritti delle persone con disabilità e approvato il relativo regolamento. A seguito della procedura di evidenza pubblica, il Sindaco ha conferito l’incarico alla dottoressa Giovanna Nacci il 12 agosto 2025. L’incarico ha durata biennale ed è svolto a titolo gratuito.

All’interno della pagina sono inoltre consultabili i servizi e le agevolazioni disponibili per le persone con disabilità sul territorio comunale, tra cui le informazioni su agevolazioni TARI, contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), accesso alle ZTL, servizio di taxi sociale, frequenza gratuita della piscina comunale per persone con invalidità al 100% e altri strumenti di supporto previsti dalla normativa.

Sono inoltre disponibili documenti e riferimenti normativi di interesse, tra cui la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, il regolamento comunale del Garante e la normativa nazionale in materia di contrasto alle discriminazioni.

La pagina dedicata rappresenta un ulteriore strumento di trasparenza e informazione per favorire la conoscenza dei diritti, dei servizi e delle opportunità presenti sul territorio.

L’inciso del Garante, dott.ssa Giovanna Nacci: “Questo spazio nasce con l’obiettivo di rendere ancora più accessibili le informazioni sui diritti, sui servizi e sulle opportunità dedicate alle persone con disabilità. Il Garante è una figura di ascolto e di supporto per i cittadini, per le famiglie e per le associazioni, con l’intento di promuovere una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti, oltre che di sprono all’amministrazione pubblica.”

La pagina è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Ostuni nella sezione dedicata al Garante per i diritti delle persone con disabilità al link: https://www.comune.ostuni.br.it/amministrazione/unita_organizzativa/garante-per-i-diritti-delle-persone-con-disabilita/

Il Garante riceve, previo appuntamento telefonico, presso la Sede in via Giuseppe Rossetti, 25 (accanto alla Casa della Musica) -Tel. 3334743785 -e-mail:garantepersonedisabili@comune.ostuni.br.it