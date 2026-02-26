Facebook Instagram
Open Day dei pubblici esercizi di Confcommercio Brindisi

Si e’ svolto presso la sede di Confcommercio Brindisi, un “Open Day”organizzato da Fipe, la Federazione pubblici esercizi, rivolto agli operatori della ristorazione, intrattenimento e turismo. Si e’ parlato di consulenze specifiche, formazione, supporto sindacale per la tutela della categoria e per crescere insieme. Hanno introdotto il presidente provinciale Confcommercio Gianni Corciulo e il presidente di Fipe Brindisi Marco Carruezzo. E’ intervenuto in collegamento video Roberto Calugi, Direttore Fipe Italia.

