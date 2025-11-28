Open Days IISS Ferdinando Mesagne – Orientamento in entrata a.s. 2026/27

Nell’ambito delle attività di ORIENTAMENTO IN ENTRATA, l’Istituto organizza gli OPEN DAYS mirati ad offrire risposte al bisogno dei ragazzi e delle famiglie che si preparano a scegliere il percorso di studio a conclusione della Scuola Secondaria di Primo Grado. Gli incontri si svolgeranno in presenza, previa prenotazione, presso le nostre sedi di Mesagne e San Pancrazio. Queste le date:
- DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025 ore 10-12.30
- DOMENICA 14 DICEMBRE 2025 ore 10-12.30
- DOMENICA 11 GENNAIO 2026 ore 10-12.30
- DOMENICA 18 GENNAIO 2026 ore 10-12.30
- DOMENICA 25 GENNAIO 2026 ore 10-12.30
Questi gli indirizzi dei vari plessi:
- LICEO SCIENTIFICO: Via Eschilo- Mesagne
- TECNICO ECONOMICO: Via Damiano Chiesa- Mesagne
- LICEO COREUTICO: Via Damiano Chiesa- Mesagne
- TECNICO TECNOLOGICO: Via Grazia Deledda- San Pancrazio Salentino
Sarà possibile partecipare agli Open days in maniera libera, ma è consigliabile prenotarsi compilando il modulo al seguente link:
Durante questi incontri le famiglie e gli studenti incontreranno docenti e studenti dei vari indirizzi i quali illustreranno i vari percorsi di studio attraverso esperienze vissute, materiali multimediali e saranno a disposizione per qualsiasi dubbio, richiesta o necessità. Sarà, inoltre, possibile visitare i locali dei vari plessi (aule, palestre, laboratori, spazi comuni).
Questa l’offerta formativa che offrirà il prossimo anno scolastico l’IISS Epifanio Ferdinando
- Liceo Scientifico,
- Liceo Scientifico con opzione delle Scienze Applicate,
- Liceo Coreutico,
- Istituto Tecnico Economico:
- Turismo
- Amministrazione, finanza e marketing / Servizi Informativi Aziendali con curvatura sportiva (corso diurno e serale)
- Istituto Tecnico Tecnologico
- Meccanica e Meccatronica (corso diurno e serale)
Come di consueto, l’IISS EPIFANIO FERDINANDO arricchisce l’attività di Orientamento in entrata anche con dei “LABORATORI ORIENTANTI” e/o visite guidate nei laboratori di indirizzo che verranno svolti nel mese di Gennaio 2026, con informativa più dettagliata da metà dicembre.
L’Istituto è comunque disponibile ad accogliere genitori ed alunni in qualsiasi giorno scolastico da concordare, previa prenotazione da inoltrare ai referenti di indirizzo:
Liceo Scientifico e delle scienze applicate mariagiovanna.caforio@iissferdinando.edu.it
Liceo Coreutico claudia.cirillo@iissferdinando.edu.it
Tecnico Economico sabrina.spagnolo@iissferdinando.edu.it
Tecnico Tecnologico tecnologico@iissferdinando.edu.it
Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi alla Funzione Strumentale di riferimento
prof.ssa Ermanna Salamanna ermanna.salamanna@iissferdinando.edu.it
Sito ufficiale della scuola: www.iissferdinando.edu.it
Pagine Instagram:
LICEO SCIENTIFICO @_liceoepifanioferdinando_
LICEO COREUTICO @Liceocoreuticomesagne
TECNICO ECONOMICO @istituto_tecnico_economico
TECNICO TECNOLOGICO @tecnologicoferdinando
Pagine Facebook
LICEO SCIENTIFICO www.facebook.com/liceoferdinando
LICEO COREUTICO www.facebook.com/LiceoCoreuticoE.Ferdinando
TECNICO ECONOMICO www.facebook.com/iteferdinandomesagne
TECNICO TECNOLOGICO www.facebook.com/tecnologicoferdinando