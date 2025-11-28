Open Days IISS Ferdinando Mesagne – Orientamento in entrata a.s. 2026/27

Nell’ambito delle attività di ORIENTAMENTO IN ENTRATA, l’Istituto organizza gli OPEN DAYS mirati ad offrire risposte al bisogno dei ragazzi e delle famiglie che si preparano a scegliere il percorso di studio a conclusione della Scuola Secondaria di Primo Grado. Gli incontri si svolgeranno in presenza, previa prenotazione, presso le nostre sedi di Mesagne e San Pancrazio. Queste le date:

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025 ore 10-12.30

DOMENICA 14 DICEMBRE 2025 ore 10-12.30

DOMENICA 11 GENNAIO 2026 ore 10-12.30

DOMENICA 18 GENNAIO 2026 ore 10-12.30

DOMENICA 25 GENNAIO 2026 ore 10-12.30

Questi gli indirizzi dei vari plessi:

LICEO SCIENTIFICO: Via Eschilo- Mesagne

Via Eschilo- Mesagne TECNICO ECONOMICO: Via Damiano Chiesa- Mesagne

Via Damiano Chiesa- Mesagne LICEO COREUTICO: Via Damiano Chiesa- Mesagne

Via Damiano Chiesa- Mesagne TECNICO TECNOLOGICO: Via Grazia Deledda- San Pancrazio Salentino

Sarà possibile partecipare agli Open days in maniera libera, ma è consigliabile prenotarsi compilando il modulo al seguente link:

Durante questi incontri le famiglie e gli studenti incontreranno docenti e studenti dei vari indirizzi i quali illustreranno i vari percorsi di studio attraverso esperienze vissute, materiali multimediali e saranno a disposizione per qualsiasi dubbio, richiesta o necessità. Sarà, inoltre, possibile visitare i locali dei vari plessi (aule, palestre, laboratori, spazi comuni).

Questa l’offerta formativa che offrirà il prossimo anno scolastico l’IISS Epifanio Ferdinando

Liceo Scientifico,

Liceo Scientifico con opzione delle Scienze Applicate,

Liceo Coreutico,

Istituto Tecnico Economico:

Turismo

Amministrazione, finanza e marketing / Servizi Informativi Aziendali con curvatura sportiva (corso diurno e serale)

Istituto Tecnico Tecnologico

Meccanica e Meccatronica (corso diurno e serale)

Come di consueto, l’IISS EPIFANIO FERDINANDO arricchisce l’attività di Orientamento in entrata anche con dei “LABORATORI ORIENTANTI” e/o visite guidate nei laboratori di indirizzo che verranno svolti nel mese di Gennaio 2026, con informativa più dettagliata da metà dicembre.

L’Istituto è comunque disponibile ad accogliere genitori ed alunni in qualsiasi giorno scolastico da concordare, previa prenotazione da inoltrare ai referenti di indirizzo:

Liceo Scientifico e delle scienze applicate mariagiovanna.caforio@iissferdinando.edu.it

Liceo Coreutico claudia.cirillo@iissferdinando.edu.it

Tecnico Economico sabrina.spagnolo@iissferdinando.edu.it

Tecnico Tecnologico tecnologico@iissferdinando.edu.it

Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi alla Funzione Strumentale di riferimento

prof.ssa Ermanna Salamanna ermanna.salamanna@iissferdinando.edu.it

Sito ufficiale della scuola: www.iissferdinando.edu.it

Pagine Instagram:

LICEO SCIENTIFICO @_liceoepifanioferdinando_

LICEO COREUTICO @Liceocoreuticomesagne

TECNICO ECONOMICO @istituto_tecnico_economico

TECNICO TECNOLOGICO @tecnologicoferdinando

Pagine Facebook

LICEO SCIENTIFICO www.facebook.com/liceoferdinando

LICEO COREUTICO www.facebook.com/LiceoCoreuticoE.Ferdinando

TECNICO ECONOMICO www.facebook.com/iteferdinandomesagne

TECNICO TECNOLOGICO www.facebook.com/tecnologicoferdinando