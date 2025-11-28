Facebook Instagram
ISCRIVITI
formavobis2

Open Days IISS Ferdinando Mesagne – Orientamento in entrata a.s. 2026/27

Nell’ambito delle attività di ORIENTAMENTO IN ENTRATA, l’Istituto organizza gli OPEN DAYS mirati ad offrire risposte al bisogno dei ragazzi e delle famiglie che si preparano a scegliere il percorso di studio a conclusione della Scuola Secondaria di Primo Grado. Gli incontri si svolgeranno in presenza, previa prenotazione, presso le nostre sedi di Mesagne e San Pancrazio. Queste le date:

  • DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025 ore 10-12.30
  • DOMENICA 14 DICEMBRE 2025 ore 10-12.30
  • DOMENICA 11 GENNAIO 2026 ore 10-12.30
  • DOMENICA 18 GENNAIO 2026 ore 10-12.30
  • DOMENICA 25 GENNAIO 2026 ore 10-12.30

Questi gli indirizzi dei vari plessi:

  • LICEO SCIENTIFICO: Via Eschilo- Mesagne
  • TECNICO ECONOMICO: Via Damiano Chiesa- Mesagne
  • LICEO COREUTICO: Via Damiano Chiesa- Mesagne
  • TECNICO TECNOLOGICO: Via Grazia Deledda- San Pancrazio Salentino

Sarà possibile partecipare agli Open days in maniera libera, ma è consigliabile prenotarsi compilando il modulo al seguente link:

Durante questi incontri le famiglie e gli studenti incontreranno docenti e studenti dei vari indirizzi i quali illustreranno i vari percorsi di studio attraverso esperienze vissute, materiali multimediali e saranno a disposizione per qualsiasi dubbio, richiesta o necessità. Sarà, inoltre, possibile visitare i locali dei vari plessi (aule, palestre, laboratori, spazi comuni).

Questa l’offerta formativa che offrirà il prossimo anno scolastico l’IISS Epifanio Ferdinando

  • Liceo Scientifico,
  • Liceo Scientifico con opzione delle Scienze Applicate,
  • Liceo Coreutico,
  • Istituto Tecnico Economico:
  • Turismo
  • Amministrazione, finanza e marketing / Servizi Informativi Aziendali con curvatura sportiva (corso diurno e serale)
  • Istituto Tecnico Tecnologico
  • Meccanica e Meccatronica (corso diurno e serale)

Come di consueto, l’IISS EPIFANIO FERDINANDO arricchisce l’attività di Orientamento in entrata anche con dei “LABORATORI ORIENTANTI” e/o visite guidate nei laboratori di indirizzo che verranno svolti nel mese di Gennaio 2026, con informativa più dettagliata da metà dicembre.

L’Istituto è comunque disponibile ad accogliere genitori ed alunni in qualsiasi giorno scolastico da concordare, previa prenotazione da inoltrare ai referenti di indirizzo:

Liceo Scientifico e delle scienze applicate     mariagiovanna.caforio@iissferdinando.edu.it

Liceo Coreutico                                             claudia.cirillo@iissferdinando.edu.it

Tecnico Economico                                       sabrina.spagnolo@iissferdinando.edu.it

Tecnico Tecnologico                                      tecnologico@iissferdinando.edu.it

Per qualsiasi altra informazione, rivolgersi alla Funzione Strumentale di riferimento

prof.ssa Ermanna Salamanna                       ermanna.salamanna@iissferdinando.edu.it

Sito ufficiale della scuola: www.iissferdinando.edu.it

Pagine Instagram:

LICEO SCIENTIFICO   @_liceoepifanioferdinando_

LICEO COREUTICO    @Liceocoreuticomesagne

TECNICO ECONOMICO    @istituto_tecnico_economico

TECNICO TECNOLOGICO   @tecnologicoferdinando

Pagine Facebook

LICEO SCIENTIFICO  www.facebook.com/liceoferdinando

LICEO COREUTICO   www.facebook.com/LiceoCoreuticoE.Ferdinando

TECNICO ECONOMICO www.facebook.com/iteferdinandomesagne

TECNICO TECNOLOGICO    www.facebook.com/tecnologicoferdinando

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning