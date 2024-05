Operaio 46enne perde la vita nello Zuccherificio

Un operaio di 46 anni di Latiano è rimasto vittima di un incidente sul lavoro verificatosi poco dopo la mezzanotte nello Zuccherificio di Brindisi. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare ed i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i vigili del fuoco, i funzionari dello Spesal e gli agenti della polizia di Stato. A quanto pare, la vittima era impegnata nella manutenzione di un nastro trasportatore per conto di una ditta esterna e sarebbe rimasto incastrato con un braccio negli ingranaggi.