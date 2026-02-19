Operazione antidroga – D’Attis (Fi): “Grazie a Procura e forze dell’ordine, ancora un gol per lo Stato”



Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia, l’on Mauro D’Attis di Forza Italia.

“Un plauso alla procura e agli agenti del commissariato di Mesagne per l’operazione antidroga condotta stamattina in provincia di Brindisi. Si tratta di un altro punto in favore dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata che continua a operare nel nostro territorio. È questa la ragione che mi spinge a chiedere la massima attenzione e il massimo supporto agli uomini e alle donne che ogni giorno, sul campo, difendono la sicurezza pubblica e la legalità”.