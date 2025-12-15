Operazione antimafia nel Brindisino, Palmisano (M5S) ‘grati all’impegno quotidiano di magistratura e forze dell’ordine’

Europarlamentare pugliese: “Risultati premiano coraggio e fermezza investigatori”

“Oggi più che mai la provincia di Brindisi e l’intera Puglia non possono non manifestare la propria gratitudine alle forze dell’ordine, che coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce, hanno inferto un duro colpo alla Sacra Corona Unita. Donne e uomini che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita per garantire sicurezza a questo territorio. Il riemergere di fenomeni mafiosi, subito interrotti prima dalla Polizia ed oggi con l’operazione dell’Arma dei Carabinieri, conferma quanto sia necessario continuare nel duro contrasto ad ogni forma alla criminalizzata organizzata. Ed i risultati investigativi ottenuti premiano la fermezza ed il coraggio degli inquirenti. Alla magistratura ed alle forze dell’ordine va il nostro grazie ed il sostegno per il loro impegno quotidiano in questo territorio”. Lo dichiara in una nota l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano, dopo gli arresti eseguiti oggi nell’ambito di un’operazione antimafia contro la Sacra Corona Unita.