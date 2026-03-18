Operazione “Colemi” – D’Attis (Fi): Continua lotta alla mafia. Lo Stato c’è



Nota del vicepresidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“L’operazione di ieri contribuisce a rafforzare il valore del contrasto alla mafia e all’illegalità da parte dello Stato grazie all’impegno di magistrati e forze dell’ordine che operano sul territorio con impegno e professionalità.

Ho appreso delle persone coinvolte e, avendo conoscenza diretta di una tra quelle, posso solo augurargli di dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati.

Ogni altra valutazione resta decisamente indirizzata verso il convinto contrasto alle mafie e alle organizzazioni criminali che devono sapere che lo Stato c’è e si fa sentire, come in questi e altri casi”.