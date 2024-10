Operazione DDA a Brindisi, D’Attis (FI): “Un altro punto per lo Stato”

Nota del vicepresidente della Commissione Nazionale Antimafia, l’on Mauro D’Attis.

“Un altro punto a favore dello Stato: grazie alla Dda di Lecce e alla Polizia di Stato per l’ottimo lavoro svolto nella lotta alla Sacra Corona Unita, con l’operazione di oggi a Brindisi.Questa ennesima azione dimostra che lo Stato c’è nella lotta alla mafia e che i cittadini -in questo caso gli imprenditori- hanno fiducia nelle istituzioni. E’ un aspetto decisamente importante che dà forza agli operatori della legalità. In quest’ottica, si lavora, con spirito di squadra, per avere presto un commissariato nell’area di San Pietro Vernotico e altri presidi sul territorio. Mi auguro, su questo, che arrivino presto delle novità”.