OPERAZIONE DELLA POLIZIA CONTRO LA SCU. NUMEROSI ARRESTI

Operazione della Polizia di Stato di Brindisi contro la S.C.U.

Dalle prime luci dell’alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato sui territori a nord della provincia di Lecce e a sud della provincia di Brindisi che vede il coinvolgimento di oltre 100 poliziotti, per l’esecuzione di numerose misure cautelari e perquisizioni nei confronti di presunti partecipi ad un’associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. L’operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Lecce ha consentito di acquisire significative evidenze in ordine alla elevata probabilità che i territori di S. Pietro Vernotico, Squinzano e Trepuzzi siano sottoposti al controllo di frange storiche della sacra corona unita che interagirebbero tra loro nella gestione in particolare del traffico di stupefacenti e di armi. I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la Questura di Brindisi.