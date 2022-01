OPERAZIONE “FIRE”, ARESTA (M5S): CONGRATULAZIONI A CARABINIERI E MAGISTRATURA. UNITI CONTRO CRIMINE ORGANIZZATO

“Congratulazioni al Nucleo operativo e Radiomobile (NOR) dell’Arma dei Carabinieri di San Vito dei Normanni, alla magistratura di Lecce e alla Direzione Distrettuale Antimafia della città salentina per l’operazione “Fire” con la quale si è sgominata una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e armi. Si tratta di un colpo importante inferto dalla giustizia alla ramificata presenza della Sacra Corona Unita nei comuni di Mesagne, Brindisi, Ostuni e San Pietro Vernotico. Sono per il momento 11 le ordinanze di custodia cautelare alcune delle quali notificate all’estero. Un ringraziamento particolare va al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di San Vito dei Normanni il capitano Antonio Corvino.

Pieno sostegno al lavoro d’indagine della magistratura e forze dell’ordine. Uniti tutti insieme per liberare le nostre città dalla malavita e dall’insicurezza. Lotta senza quartiere al crimine organizzato.”

Lo afferma, in una dichiarazione, Giovanni Luca Aresta, capogruppo del M5S in Commissione Difesa e deputato pugliese.