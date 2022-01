OPERAZIONE “FIRE” – VIZZINO: GRATITUDINE NEI CONFRONTI DI FORZE DELL’ORDINE E MAGISTRATURA

L’attività posta in essere nelle scorse ore dai Carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e dalla Magistratura restituisce tranquillità alle istituzioni ed ai cittadini delle nostre comunità. La lotta senza sosta nei confronti di ogni tipo di attività illecita rappresenta, infatti, un baluardo di democrazia e, allo stesso tempo, consente a questo territorio di percorrere serenamente sentieri di crescita economica e sociale.

Per questo esprimo la mia gratitudine per il lavoro svolto e per il costante presidio delle nostre città.

Mauro Vizzino – Presidente Commissione Sanità della Regione Puglia