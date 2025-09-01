Operazione SCU – L’apprezzamento del sindacato SIAP

Nel corso della nottata odierna la Squadra Mobile di Brindisi in collaborazione con la SISCO di Lecce, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha condotto un’operazione Antimafia di rilievo che ha assicurato alla giustizia appartenenti di vertice al sodalizio criminale della SCU.

Notevole impegno è stato profuso dagli appartenenti alla Squadra Mobile della Questura di Brindisi e i colleghi della SISCO di Lecce che ne conferma la professionalità, l’impegno e l’attaccamento al proprio lavoro, come servizio ai cittadini.

Come Segreteria Provinciale S.I.A.P. Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Stato, intendiamo esprimere un sentimento di apprezzamento e riconoscenza per tutti coloro impiegati in detta indagine, che nonostante le risorse umane sempre più ristrette sono riusciti a portare a termine questa operazione di polizia giudiziaria che conferma l’unità d’intenti con la Magistratura e la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.

Ribadiamo con forza che non deve abbassarsi il livello di contrasto alla Criminalità organizzata in questo territorio, promuovendo la cultura della legalità, della giustizia e dello sviluppo, perchè senza lavoro e sicurezza, ci saranno sempre più le condizioni che questi fenomeni delinquenziali, attecchiscano.

Il Segretario Generale Provinciale

Cosimo SORINO