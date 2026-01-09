Operazione Solidarietà dei Carabinieri di Francavilla e di Fiorediloto Odv presso la Pediatria di Francavilla

Operazione Solidarietà: iniziativa congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana guidati dal Capitano Giuseppe Marinotti, e di Fiorediloto ODV presso il reparto pediatrico dell’Ospedale Dario Camberlingo

Francavilla Fontana – Nell’ambito delle iniziative di prossimità e vicinanza alla cittadinanza, si è svolta oggi 9 Gennaio 2026, per l’ottavo anno consecutivo, l’“Operazione Solidarietà”, promossa dai Carabinieri e l’associazione Fiorediloto ODV, a favore dei piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana.

L’iniziativa ha previsto la consegna di doni ai bambini degenti, con l’obiettivo di offrire momenti di serenità e sollievo in un contesto di particolare delicatezza.

La presenza delle mascotte, della Befana e dei volontari ha contribuito a creare un clima di accoglienza e partecipazione, favorendo un’esperienza positiva per i minori e per le loro famiglie.

Alla realizzazione dell’evento ha collaborato Michela Cariolo portando avanti “Il sogno di Francesco e Andrea”, il cui contributo ha ulteriormente rafforzato il valore solidale dell’iniziativa, fondata sulla condivisione e sull’attenzione verso i più fragili.

In merito all’organizzazione dell’evento, la Presidente di Fiorediloto ODV, Franca Rizzo, ha dichiarato:

«La scelta di effettuare la consegna dei doni in un periodo successivo alle festività nasce dalla volontà di garantire un gesto di attenzione e vicinanza anche ai bambini ricoverati in momenti diversi, assicurando così a un numero maggiore di piccoli pazienti l’opportunità di vivere un momento di gioia».

La partecipazione dei Carabinieri testimonia, ancora una volta, l’impegno dell’Arma non solo sotto il profilo della sicurezza, ma anche sul piano sociale, attraverso iniziative volte a rafforzare il rapporto di fiducia con la comunità e a sostenere le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’iniziativa è stata accolta con favore dalla Direzione Sanitaria e dal personale del reparto pediatrico, che hanno riconosciuto il valore umano e sociale dell’evento.

I Carabinieri e Fiorediloto ODV esprimono il proprio ringraziamento alla Direzione Sanitaria, al personale medico e infermieristico per la collaborazione e la disponibilità dimostrate. Un sentito ringraziamento è rivolto infine a tutti i volontari e volontarie che, con continuità e dedizione, rendono possibile da otto anni la realizzazione dell’iniziativa.