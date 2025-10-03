Opere a Giancola – La soddisfazione della vice sindaca Tedesco

Priorità a Giancola: Via libera ai lavori sulla falesia dal CIS Brindisi-Lecce

L’Amministrazione comunale di Brindisi, in qualità di stazione appaltante, ha ricevuto il via libera dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud per procedere con l’avvio dei lavori sul tratto di costa di Giancola.

L’Ufficio per le Politiche Territoriali e la Cooperazione Territoriale, Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Brindisi-Lecce Costa Adriatica, ha comunicato che l’Amministrazione può procedere secondo quanto richiesto È stata dunque accolta la richiesta dell’Amministrazione Comunale a dare precedenza al tratto di costa Giancola per l’inizio dei lavori, riconoscendo questa parte di litorale come prioritaria nell’ambito degli interventi finanziati dal CIS.

La Vicesindaca Giuliana Tedesco, Fratelli d’Italia, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto:

“Sono entusiasta dell’esito positivo raggiunto dall’Amministrazione grazie all’impulso di Fratelli d’Italia e cioè quello di essere stati autorizzati a dare precedenza all’opera di risanamento della falesia che aiuterà a mettere in sicurezza la strada provinciale nei pressi di Giancola, interdetta al traffico da anni. Un risultato concreto che risponde prontamente alle esigenze del territorio. Ringrazio in particolare, per la fattiva collaborazione, il Responsabile Unico del CIS Brindisi-Lecce, l’avvocato Francesco Bruni.”

