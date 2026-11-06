Opificio della danza – Al via il terzo anno del percorso formativo Fed diretto dai maestri Alessandro Grillo e Marta Romagna



La scuola brindisina diretta da Alessandra Desolda rinnova il proprio impegno nella formazione artistica di qualità. Domenica 8 novembre il primo appuntamento della nuova stagione.

BRINDISI – Continua il percorso di crescita e formazione dell’Opificio della Danza di Brindisi, diretto artisticamente da Alessandra Desolda, che per il terzo anno consecutivo rinnova la propria adesione a FED, un progetto formativo dedicato alla danza classica accademica e rivolto alle scuole di danza affiliate su tutto il territorio nazionale.

FED nasce nel 2022 dall’esperienza e dalla passione di professionisti che hanno maturato un importante percorso artistico al Teatro alla Scala di Milano, tra cui gli ex primi ballerini Marta Romagna e Alessandro Grillo. Il progetto si propone di portare nelle scuole di danza un modello di formazione accademica qualificata, attraverso programmi didattici strutturati, incontri periodici e lezioni tenute da professionisti di alto profilo, tra cui primi ballerini e docenti legati alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

Per l’Opificio della Danza, essere parte di questa realtà per il terzo anno consecutivo rappresenta una scelta precisa e consapevole: investire nella qualità dell’insegnamento, offrire nuove opportunità di confronto e permettere ai propri allievi di vivere esperienze formative a contatto con professionisti di grande esperienza.

Domenica 8 novembre si terrà il primo incontro della nuova stagione, dando ufficialmente inizio a un altro anno di studio, approfondimento e crescita. Un appuntamento significativo per la scuola brindisina, che continua a credere nel valore della formazione continua e nell’importanza di ampliare gli orizzonti artistici dei propri allievi.

«Credo profondamente che una scuola di danza abbia il compito di offrire ai propri allievi non soltanto una preparazione quotidiana, ma anche occasioni di crescita e confronto con realtà professionali di alto livello. La collaborazione con FED rappresenta per noi un’opportunità preziosa, perché consente ai ragazzi di misurarsi con nuovi insegnamenti, approfondire la tecnica e sviluppare una maggiore consapevolezza artistica. Essere al terzo anno di questo percorso è motivo di grande soddisfazione e conferma la nostra volontà di continuare a investire nella qualità della formazione», dichiara la direttrice artistica Alessandra Desolda.

Tre anni di un percorso che testimoniano la volontà dell’Opificio della Danza di guardare oltre la quotidianità della sala, costruendo opportunità concrete di crescita e mantenendo saldo un principio fondamentale: la danza è un’arte che richiede studio, disciplina, dedizione e una formazione costante.

Un impegno che la scuola porta avanti con orgoglio nella città di Brindisi, con lo sguardo rivolto al futuro e la passione di sempre.