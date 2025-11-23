OPS rinnova il direttivo: Teo Titi confermato presidente. Nominato presidente onorario Franco Aversa

L’associazione OPS – Operatori Portuali Salentini ha rinnovato giorno 20 novembre le proprie cariche sociali nel corso di un’assemblea molto partecipata tenutasi presso Confindustria Brindisi. Alla riunione hanno preso parte i rappresentanti di decine di aziende che compongono l’associazione, realtà che complessivamente impiegano centinaia di lavoratori attivi nel porto di Brindisi. Un dato che conferma il forte interesse del mondo imprenditoriale portuale verso l’attività dell’OPS, fondata per tutelare gli interessi economici delle imprese che operano nello scalo brindisino e che nel 2026 celebrerà i suoi primi dieci anni di attività.

L’assemblea ha confermato all’unanimità la presidenza di Teo Titi (Titi Shipping Srl).

Nel nuovo consiglio direttivo entrano: Emilio Limongelli (Limongelli Srl), Giovanni Bonatesta (Bontrans Srl), Giuseppe Danese (Cantiere Navale Danese; presidente Confindustria Brindisi), Carlo Aversa (Albatros Srl), Roberta Minervini (Elica Srl), Stefano Morelli (Sedec Srl), Derio Donnicola (Compagnia Portuale Briamo Srl), Vincenzo Mangia (Ecologica Spa).

L’assemblea ha inoltre nominato presidente onorario l’imprenditore portuale Franco Aversa, tra i fondatori dell’associazione.

Davide Limongelli è stato indicato come nuovo presidente del Gruppo Giovani dell’OPS, ruolo chiave nei programmi di sviluppo dell’associazione.

Soddisfazione e fiducia sono state espresse verso il nuovo direttivo e verso la riconferma di Titi, chiamato a guidare l’associazione in un contesto economico complesso ma cruciale per il futuro del porto di Brindisi.