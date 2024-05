Orario apertura cimitero. Visioni opposte tra maggioranza e opposizione

Durante il consiglio comunale di oggi, prosecuzione di quello di lunedì scorso, si sono discussi ordini del giorno e mozioni che spesso hanno trovato condivisione tra maggioranza e opposizione. Soprattutto nel caso del traffico in corso Garibaldi, con la dichiarazione del sindaco Marchionna che ha dato più rilevanza alla mozione presentata dal consigliere Riccardo Rossi, comunicando che nei giorni festivi e nelle domeniche il corso resterà chiuso al traffico. Ma sugli orari di apertura e chiusura dei cimiteri di Brindisi e Tuturano si e’ scatenata una forte discussione con valutazioni molto differenti, dopo la mozione dei consiglieri Luperti e Alessandro Antonino. Le opposizioni chiedono un calendario unico dall’1 gennaio al 31 dicembre. Le forze di maggioranza puntano su orarii invernale e estivo, rigettando la proposta dei partiti avversi perché pare che il calcolo fatto controluci 27 giorni in meno di apertura. I consiglieri di opposizione invece puntano sul fatto che dopo 8 mesi di discussione in commissione ci si attendeva una proposta più unitaria e non così divisiva. Ora si tornerà in Commissione per trovare una quadra. Ma su questa storia, che interessa tanti cittadini, anche anziani, sembra un controsenso non andare tutti d’accordo. Trasformate in raccomandazioni, invece, le mozioni del consigliere Borromeo su zone ZTL e su eventi estivi. Sul problema parcheggio sono state ribadite le difficoltà a trovare aree disponibili, mentre una quadra si e’ trovata come detto sulla chiusura al traffico di corso Garibaldi.