ORATORIO “FRANCESCO E IL SULTANO” PRESSO LA CATTEDRALE DI BRINDISI

Domenica 22 maggio 2022, alle ore 20.00, presso la Cattedrale di Brindisi, si terrà un evento molto importante: l’Oratorio “Francesco e il Sultano”, un progetto costruito in circa due anni. Il primo appuntamento è stato in Libia, a Tripoli, il secondo a Beirut e, poi, la produzione “Custodia di Terra Santa” ha voluto fortemente portare l’evento in Italia. Tre saranno le date pugliesi, la prima a Brindisi e le altre a Monopoli e a Bari. Seguirà l’appuntamento ad Assisi e l’ultimo a Roma. L’opera l’Oratorio è stata ideata e progettata a Tripoli, Libano, in occasione dell’ottocentenario dei festeggiamenti dell’arrivo di San Francesco in Medio Oriente. L’Oratorio “Francesco e il Sultano” riesce a coinvolgere i sensi soprattutto in questo momento terribile che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina. La speranza è che il messaggio che deriva da questo incontro tra San Francesco e il Sultano arrivi in tutto il mondo, perché c’è bisogno di pace e fratellanza. Un progetto importante, un testo profondo che ha richiesto tanto impegno e sicuramente una grande opportunità per tutti. Anna Consales