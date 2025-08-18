Orchestra Mancina in concerto a Mesagne, il 19 agosto per il tour “Un’estate al mare”

Da sempre fuori dagli schemi, dal 1997 l’Orchestra Mancina fa dell’energia dei suoi componenti e del coinvolgimento del pubblico il proprio biglietto da visita. In 25 anni di carriera, la band ha girato l’Italia in lungo e in largo, collaborando e partecipando a grandi eventi insieme a nomi importanti del panorama musicale nazionale.

Premiata come “Eccellenza pugliese nel mondo” dal cantante Al Bano, la scatenata formazione è composta da Antonio Tinelli, Maurizio Cardone, Amedeo Lippolis, Ferdinando Filomeno, Piero Santoro, Michele Paddeu, Lorenzo Loliva e Alessandro Ferrara. Saranno ospiti dell’estate mesagnese martedì 19 agosto, a partire dalle ore 21:30 in piazza Orsini del Balzo.

Il loro show è talmente unico e coinvolgente da aver attirato anche l’attenzione del mondo della comicità, che li ha chiamati in più occasioni per curare la parte musicale in teatri e in TV, in programmi come Zelig, Cantieri Comici, Risollevante e Italia’s Got Talent, in tournée con Pio & Amedeo. Nel 2023 sono stati invitati a partecipare al Prix Italia, una competizione internazionale di produzioni radio, TV e digitali, nella puntata speciale del programma radiofonico “Caterpillar” in diretta e streaming video su RaiRadio2.

Sul fronte discografico, basato sull’autoproduzione, nel 2013 hanno pubblicato “Marionette Sentimentali”, un album di cover riarrangiate in chiave ska e rocksteady. Nel 2017 è seguito l’album di inediti “EmusicOn”, a cui si sono aggiunti negli anni successivi i singoli “Una storia d’estate” e “Nella rete“. Nel 2023 hanno pubblicato il singolo “Via con me“, un remake del celebre capolavoro di Paolo Conte prodotto dall’etichetta discografica SoulMatical, e a giugno del 2025 hanno riarrangiato nel loro stile inimitabile la hit di Giuni Russo “Un’estate al mare“, con la produzione artistica di Blazon dei Boomdabash.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito.