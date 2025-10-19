Facebook Instagram
Ordinanza di temporanea chiusura al traffico della “Strada per Patri”

Essendo in corso i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nei territori attraversati dal Canale Patri – agro di Brindisi”, con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche – Mobilità Urbana, emessa oggi, domenica 19 ottobre 2025, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico della “Strada per Patri”, dall’intersezione con Via Provinciale per Lecce fino all’incrocio con la strada di accesso alla struttura alberghiera “Il Bastione”, con divieto di transito a tutti i veicoli, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto interessato.

È stato anche previsto, che l’accesso alla struttura alberghiera “Il Bastione” sia garantito mediante percorso alternativo da Via Torpisana, in entrambi i sensi di marcia.

